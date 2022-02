Stromae en interview : comment sa plus grande crainte est devenue sa plus grande fierté

Très présent médiatiquement à l’occasion de son retour (son 3e album, Multitude, sort le 4 mars), Stromae n’est pourtant pas très bavard. L’avoir en interview est donc un événement.

Il a répondu aux questions de Marie Frankinet pour Tipik, avec simplicité et sincérité. Dans ces quelques minutes d’interview sans langue de bois, il explique quelle était sa crainte principale à ses débuts et comment cette inquiétude initiale est devenue sa plus grande fierté, raconte certains dessous de ce passage au 20 heures de TF1 qui a tant fait parler et pourquoi, en tant qu’auditeur, écouter les artistes qui racontent leur vie ne l’intéresse pas.