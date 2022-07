Stromae en clôture des Ardentes 2022 : les photos et les impressions de Tipik

Stromae offre une performance de rêve en clôture des Ardentes, invite Orelsan sur scène et confirme son statut de Roi de Belges.

Entre des instants d’effervescence joyeuse et de grands moments d’émotion, Stromae a délivré un show taillé pour les festivals devant la foule impressionnante venue assister au clap de fin de ces Ardentes 2022.

En février dernier, on vous racontait déjà le show de retour d’un des plus grands de sa génération : Stromae venait présenter ses nouveaux morceaux au Palais 12 après 7 longues années d’absence. Et c’était déjà légendaire. Hier, il revenait plus puissant que jamais pour sa seconde date estivale belge. Une soirée au goût de masterclass, mais également d’allégresse et de joie.

On peut difficilement rêver mieux pour clôturer un festival. Après quatre jours intenses qui auront vu défiler plus de 210.000 personnes sur le nouveau site de Rocourt, les Ardentes avaient choisi Stromae pour boucler cette édition 2022. A quelques minutes du début du concert, la foule amassée devant la Phoenix Stage (d’une capacité de 50.000 personnes) l’atteste : on s’apprête à assister à quelque chose de grand. Formidable, même.