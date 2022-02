Stromae : écoutez Tipik et gagnez des albums et des places de concert

Stromae sera le 22 février à Bruxelles au Palais 12, le 19 juin à Werchter Boutique et le 10 juillet aux Ardentes, puis les 15, 16 et 17 mars 2023 au Palais 12. Et puisque toutes les dates belges en salle sont sold out, en revoici 3 nouvelles, les 1er, 2 et 3 juin 2023, toujours au Palais 12 et toujours avec Tipik comme partenaire.