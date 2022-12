Stromae donne son concert le plus original dans un "petit bureau" avec un plaisir communicatif

Ils sont nombreux à s'être prêtés à l'exercice du Tiny Desk Concert (Concert dans un petit bureau) pour NPR, le réseau des radios publiques américaines, de Coldplay à Billie Eilish en passant par Paramore et Alicia Keys.

Le concept est simple et résumé dans son titre : donner un (mini)concert dans un espace étroit qui contraste avec les vastes scènes dont disposent souvent les artistes très populaires quand ils jouent live.

C'est particulièrement vrai de Stromae dont on sait l'importance des scénographies très spectaculaires comme il l'a encore démontré cette année et comme il le fera encore à Rock Werchter cet été. Ici, avec ses fameuses tresses, il met sa musique et ses chansons à nu.

Aidé pour le 1er titre de 3 membres du choeur bulgare de New York, dans une ambiance détendue où on voit Stromae plaisanter entre les chansons, il a offert 3 extraits de son 3e album et la chanson qui l'a révélée auprès du grand public, soit

“L’enfer” “Santé” “Alors on danse” “Mon amour”