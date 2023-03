Stromae de retour au Palais 12 ! Les impressions de Tipik

Un peu plus d’un an après la sortie de son album " Multitude ", notre Stromae national est revenu en Belgique pour nous l’offrir sur scène… Une nouvelle fois. Souvenez-vous, en février dernier Paul nous offrait en avant-première une écoute de son album en live, déjà au Palais 12.



A ce moment-là, c’est la première fois qu’il joue ses morceaux sur scène, c’est la première fois qu’on découvrait les bras robotisés, les écrans, les tenues, … Depuis, il a eu l’occasion de faire une tournée de festivals, une tournée mondiale (qui est passée par le Madison Square Garden de New York) donc le show est plus rodé, pour notre plus grand plaisir.

Pas trop de surprises au niveau de la setlist, on retrouve "invaincu" pour ouvrir le concert, ensuite, Stromae salue la salle, et avoue être un peu stressé de revenir jouer à la maison. Le stress, on ne le sent pas du tout. Il enchaine avec quelques morceaux des albums précédents dont " Tous les mêmes " dans lequel on retrouve des arrangements musicaux spécialement penss pour le live et surtout… son déhanché inimitable !