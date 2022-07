Stromae dans une télé-réalité avec Camila Cabello : que mijote-t-il encore ?

Magali Berdah, chroniqueuse de TPMP et fondatrice de Shauna Events, a partagé sur Instagram des images de Stromae en plein de jeu de mimes avec des personnes susceptibles d’être des candidats de télé-réalité. On peut également y voir Camila Cabello dans le confess’. Et ce n’est pas tout ! Giuseppa, candidate de la saison 6 de "La Villa des cœurs brisés" et dans "Objectif : Reste du Monde", a partagé une vidéo du maestro national dansant au bord d’une piscine. "Choquée, Stromae dans une télé-réalité ?" pouvons-nous lire en légende.