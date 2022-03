Stromae dans C'est du Belge, une émission à ne pas manquer !

En roi de la com, il fait de la sortie de ce troisième opus, un événement. Et C’est du Belge vous y convie ! Parce que c’est, tout simplement, le disque francophone le plus attendu de l’année. Près de neuf ans après "Racine Carrée" qui s’est vendu à 4,7 millions d’exemplaires dans le monde, " Multitude " génère déjà une foultitude d’impatients. Et c’est sous l’œil de nos caméras que ces fans, mais aussi les rappeurs Roméo Elvis et JeanJass, découvriront avec vous, en avant-première, les douze nouvelles compositions de l’artiste.