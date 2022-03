Stromae cartonne sur Spotify… surtout le samedi

Le maestro est de retour en ce vendredi 4 mars avec son nouvel album, Multitude. L’occasion pour le géant suédois du streaming de dévoiler quelques chiffres concernant le chanteur belge le plus populaire du moment.

Alors on danse… le week-end

“Stromae est un phénomène et les chiffres de Spotify le prouvent : +425 000 playlists avec "Stromae" dans le nom et un total stupéfiant de 25,5 millions de playlists incluant un titre de Stromae”, annonce la plateforme de streaming. “Ses chansons sont généralement incluses dans des playlists de fêtes faisant référence à "party", "dance" ou "soirée", ou dans d'autres playlists d'ambiance comprenant les mots "summer", "chill" et "vibes".

Étonnamment (ou pas) : Les chansons de Stromae figurent également dans les playlists de work-out et de course à pied.

À noter que le maestro est particulièrement écouté le samedi, avec une augmentation moyenne de 15% par rapport au vendredi. Du côté des dates importantes, on note le logiquement 15 octobre 2021 (sortie de 'Santé') et le 10 janvier 2022 (sortie de 'L'enfer’). Ce 4 mars devrait également être un jour important pour tous les fans de l’artiste.