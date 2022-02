Stromae, avec son avatar, lance les Victoires de la musique

Aux Victoires, il y a un président d'honneur et une Victoire d'honneur est également décernée. Cette année, elle revient à Jacques Dutronc, 78 ans (c'était Jane Birkin l'an passé), remise par son fils Thomas, pour l'ensemble de sa carrière.

Mais il y a surtout une compétition. L'an dernier, Benjamin Biolay fut le grand vainqueur avec deux trophées (artiste masculin et album) pour son disque "Grand Prix". Pour cette 37e édition, OrelSan et Clara Luciani partent en pole position avec quatre nominations chacun: artiste (masculin, féminine), album, chanson et création audiovisuelle.

Rien d'illogique. "Civilisation", d'OrelSan, est l'album le plus vendu en France en 2021. Quant au "Coeur" de Clara Luciani, il a fait aussi bien palpiter les scènes élitistes que le grand public.

Mais si on ajoute Juliette Armanet et le groupe Feu! Chatterton (postulant à trois catégories chacun), on arrive à quatorze nominations entre quatre artistes.