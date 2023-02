Stromae, Angèle, Pierre de Maere, les Belges s'imposent aux 38e Victoires de la Musique, trois trophées pour Orelsan

Les Belges se sont distingués lors de la cérémonie des 38e Victoires de la Musique. Ils remportent 5 récompenses : deux pour Stromae, deux pour Angèle et une pour Pierre de Maere

Stromae est, avec son album "Multitude" l’Artiste masculin de l’année. Et le meilleur album de l'année.

Il a remercié son frère et son épouse, deux partenaires essentiels de son succès, après une longue pause causée par un burn-out. Il concourrait aux côtés de Big Flo et Oli, Grand Corps Malade, Ben Mazuré et Gaël Faye. L'artiste est remonté sur scène en 2022, une première depuis sept ans pour présenter le successeur de son album "Racine carrée" (2013, celui de la consécration). Avec "Multitude", il a retrouvé la recette gagnante. Le titre "L'enfer" lui permet d'exorciser le passage à vide qu'il a connu. Et "Invaincu", morceau d'ouverture, sur disque et sur scène, atteste de son retour en forme, du burn-out envoyé au tapis, et d'une ambition retrouvée.

Coté féminin, la Belgique s'est également illustrée avec deux récompenses pour Angèle. La jeune bruxelloise est l'artiste féminine de l'année. Elle était en lice dans cette catégorie avec les chanteuses Izïa et Pomme. Son album est également celui qui est le plus streamé (côté masculin, c'est celui de Ninho, "Jefe").

ET Cocorico aussi pour Pierre de Maere, révélation masculine de l'année, dont le refrain "Docteur, un jour je marierai un ange", a bercé la salle toute la soirée.