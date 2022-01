Stromae ajoute encore des dates de concert à Bruxelles

Les dates de mars 2023 au Palais 12 étant sold out, il en ajoute en juin 2023.

Ça fait déjà 8 ans que Racine carrée, le deuxième album de Stromae est sorti, avec le succès énorme que l’on sait (plus de 5,6 millions d’albums vendus dans le monde) et la grosse tournée qui avait suivi.

Annoncé par Santé et L'Enfer, son 3e album aura pour titre Multitude et sortira le 4 mars.

Il sera le 22 février à Bruxelles au Palais 12, le 19 juin à Werchter Boutique et le 10 juillet aux Ardentes, puis les 15, 16 et 17 mars 2023 au Palais 12. Et puisque toutes les dates belges en salle sont sold out, en revoici 3 nouvelles, les 1er, 2 et 3 juin 2023, toujours au Palais 12 et toujours avec Tipik comme partenaire.

Les places pour ces nouvelles dates seront en vente à partir de jeudi.