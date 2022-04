Stromae à Coachella : video live officielle pour "Invaincu"

Encore une fois, Stromae a totalement séduit le public américain lors du Coachella Festival.

À Indio (Californie), la voix de Stromae résonne, si bien qu’elle emporte la foule qui, pourtant, ne comprend pas les textes de l’artiste. Le maestro belge a démontré une nouvelle fois que la musique est un langage universel.

Lors du premier week-end du Coachella Festival, Stromae a interprété ses nouveaux titres dont "Invaincu" qui, visiblement, a ravi le public. Sur YouTube, on peut lire "Best show of the weekend (meilleur show du week-end)", "Honestly he deserves to headline. This was the best performance with all these incredible visuals and songs (Honnêtement, il mérite d’être en tête d’affiche. C’était la meilleure performance avec tous ces visuels et sons incroyables.)" ou encore "Te amo Stromae (Je t’aime Stromae)". Bref, que d’éloges amplement mérités !