Stromae à Coachella : l’aftermovie qui décoiffe

Plus que des concerts, Stromae a livré de véritables shows à Coachella, le mythique festival californien. Deux shows, les 16 et 23 avril, puisque le festival s’est déroulé deux week-ends de suite. L’aftermovie de ce deuxième concert vient d’être posté par l’artiste et la star de cette vidéo c’est la météo ! Dans les heures et les minutes qui précèdent le live, Stromae et son équipe ont les yeux rivés sur les prévisions météorologiques et surtout le vent. Si le vent soufflait trop fort il risquait de compromettre le spectacle en empêchant l’utilisation des bras robotisés qui font bouger les écrans géants. Heureusement pour Stromae et son public, le show a pu se déployer dans toute sa splendeur, comme ce fut le cas lors de ses concerts au Palais 12.

Après la présentation surprise de "L’enfer" au JT de TF1, Stromae choisira-t-il un bulletin météo pour une prochaine annonce ? En tout cas, drache nationale ou pas, Stromae mettra le feu en festival chez nous cet été à Werchter Boutique le 19 juin et au festival Les Ardentes le 10 juillet.