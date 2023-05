Stromae a besoin de "repos" et annonce l'arrêt total de sa tournée

Beaucoup de fans redoutaient la nouvelle... L'artiste belge Stromae annonce l'arrêt total de sa tournée "Multitude" via un post les réseaux sociaux publié mardi.

Le chanteur explique avoir besoin d'un temps de repos et de rémission "plus long qu'il ne l'imaginait", explique-t-il dans le post.

La décision était "difficile mais nécessaire pour pouvoir aller mieux", comme il le dit dans son post. "Je tenais par ces mots à vous expliquer cette décision et à vous présenter à toutes et tous mes plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j'attendais autant que vous et auxquels je dois renoncer malgré moi".