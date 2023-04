Stressés par la pollution sonore, certains lézards cherchent du réconfort... dans la nourriture.

Les A. neotesselatus semblent donc avoir trouvé une parade pour amortir l'effet potentiellement négatif des nuisances sonores provoquées par les avions, qui survolent fréquemment leur région d'habitat. Mais ils subissent tout de même "un coût métabolique induit par la réponse au stress via l'accumulation de cétones, en particulier si l'on considère les animaux de plus petite taille" et encore plus si cela a lieu lors de la période de reproduction, précise l'étude.

La pollution sonore anthropique ne nuit d'ailleurs pas uniquement aux lézards. Toujours selon cette étude, elle aurait aussi un impact sur d'autres mammifères, tels que les fouines qui vivent à proximité de Fort Carson, base militaire américaine située dans le sud du Colorado. Pour se prémunir du stress généré par l'activité humaine, ces mustélidés auraient tendance à moins se déplacer et, comme les lézards, à manger davantage.