Stress et Anxiété : quels mécanismes ?

Alexandre Heeren est Chercheur Qualifié FNRS et Professeur de psychologie à l’UCLouvain.

En 2020, il a créé le " Stress and Anxiety Research Lab " de l’UCLouvain.

Avec son équipe, il mène de la recherche fondamentale sur le rôle et les mécanismes du stress et de l’anxiété. Ce laboratoire est à la croisée de deux instituts de recherche dont est membre le chercheur : l’Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY), et l’Institut de Neurosciences (IoNS) de l’UCLouvain.

Licencié en Sciences psychologiques de l’UCLouvain, Alexandre Heeren a suivi un master complémentaire en cliniques psychothérapiques intégratives à l’UCLouvain et l’Université de Genève. Sa thèse de doctorat, réalisée grâce à une bourse FNRS, portait sur la neuropsychologie de l’anxiété (2012). Son postdoctorat fut mené sur deux continents différents. D’abord, à l’Université de Gand avec un mandat de chargé de recherches FNRS, portant sur le domaine des neurosciences des émotions et plus particulièrement de l’anxiété. Et, pendant deux ans, à l’Université d’Harvard à Cambridge (USA), Alexandre s’est spécialisé dans l’utilisation d‘outils mathématiques basée sur la théorie des graphes pour clarifier les interactions entre des mécanismes clés des troubles anxieux.

Il est l’auteur de plus de 100 publications scientifiques dans des journaux internationaux et a reçu de nombreux prix pour son travail scientifique, dont le prestigieux " STAR Early Career Award " (en 2020) de la STAR Society pour sa contribution exceptionnelle à la compréhension des mécanismes psychologiques, biologiques et sociaux liés aux stress et à l’anxiété, et ce notamment pour l’approche mathématique développée lors de son postdoctorat.

La STAR (Stress, Trauma, Anxiety and Resilience Research Society) est une organisation internationale multidisciplinaire de chercheurs et praticiens qui s’intéressent à la recherche sur les phénomènes liés au stress et à l’anxiété. Chaque année, elle décerne les prix STAR dans trois catégories : le prix pour l’ensemble de la carrière, le début de carrière et le prix pour le développement des étudiants.

En 2020, Alexandre Heeren a été classé parmi les 5% de scientifiques les plus influents dans le domaine de la psychologie par le journal PLOS Biology dans sa liste " 2020 ranking of top world scientists ".

Consultez les publications d’Alexandre Heeren sur ResearchGate.

Découvrez le portrait d’Alexandre Heeren sur la chaîne Youtube " Visages de la recherche " de l’UCLouvain.