Strépy-Thieu : succès de foule pour les 20 ans de l’ascenseur à bateaux

Succès de foule depuis ce samedi matin sur le site de l’ascenseur de Strépy-Thieu. Tout ce week-end, on fête les 20 ans de la mise en service de ce qui a été jusqu’en 2016, l’ascenseur à bateau le plus haut du monde. Un mastodonte de technologie et d’ingénierie qui permet aux bateaux du Canal du Centre de s’élever en quelques minutes de 73 mètres de haut.

Au programme : des visites, des montées et descentes en bateau, des expositions…

"Nous habitons à Maurage, juste à côté, et c’est la première fois qu’on vient visiter l’ascenseur, explique Jean-Luc Richard qui est venu en famille découvrir l’envers du décor. Je passe devant 2,3 fois par jour depuis des années et c’était l’occasion d’y entrer. La salle des machines est très impressionnante avec ces câbles, ces immenses roues et ce bruit quand tout le système se met en route. C’est magique comme système."

Et la mise en place de ce système, André Coessens y a contribué : "Je travaillais dans l’usine qui a fabriqué la plupart des immenses pièces assemblées ensuite pour faire fonctionner cet ascenseur. Je voulais voir plus de 20 ans plus tard ce que ça donnait."

A côté de lui, Michel Coessens, son fils, découvre pour la première fois, cette incroyable machinerie : "J’accompagnais parfois mon père à l’atelier où les pièces étaient fabriquées mais voir cet ascenseur en action, c’est fabuleux et incroyablement impressionnant !"

A l’extérieur, Jacqueline Allard et son fils, Frédéric Renier sortent du bateau qui vient d’effectuer une montée de 73 mètres : "C’est bluffant et finalement ce qui est le plus étonnant, c’est la fluidité. On monte dans cet immense ascenseur en douceur, en quelques minutes. C’est une expérience unique !"

Les portes ouvertes dans le cadre de cet anniversaire se poursuivent jusqu’à ce dimanche à 18 heures.