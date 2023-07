Strépy-Thieu et le château Gilson, coups de cœur de L’Agence Tourisme pour la biennale ARTour

La région du centre regorge de musées et de centres dédiés à l’art. Pour n’en citer que quelques-uns, le Mill et le Centrissime à La Louvière, l’Ancienne Verrerie à Braine-le-Comte, l’Espace Philomène à Ecaussinnes. Tous ces endroits accueillent de nombreux artistes et nous permettent de voyager. On découvre par exemple l’exposition baptisée “Joyeuse Parade” qui met à l’honneur les œuvres de trois artistes totalement décalés. Ceux-ci présentent des mondes peuplés d’autres créatures avec un carnaval imaginaire ou un peuple de personnages loufoques comme une tribu de mangeurs de tête. Cette expo a pris ses quartiers le temps de la biennale au Château Gilson à La Louvière.

De nombreux artistes viennent de la région également des quatre coins de la Belgique et du monde. C’est l’évènement arts plastiques de l’été incontournable. ARTour, c’est en quelque sorte l’art que vous choisissez qui vous y emporte vers un lieu empreint de charme. À votre rythme, c’est la découverte des communes où les paysages se mélangent entre centres urbains et sentiers dans les bois ou chemins bucoliques, des endroits idéaux pour se balader, à pied comme à vélo, via le réseau des points nœuds par exemple…

La biennale ARTour s’installe dans la région du centre jusqu’au 10 septembre.

► Toutes les infos sur leur site web ARTour.be