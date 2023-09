Strépy-Braquegnies : près de 300 personnes participent à une marche de contestation contre le placement sous bracelet électronique de Paolo Falzone

Le jugement, il aura lieu, je l’espère, dans quelques mois, pas beaucoup plus que ça, peut-être un an ou deux. Ça, on verra bien. Mais le jour où justice sera rendue, c’est le jour où la cour d’assises ou le tribunal correctionnel prononceront leur jugement. Et d’ici là, j’ai envie de dire, c’est l’incertitude, le fait qu’aujourd’hui M. Falzone ait quitté la prison pour aller ailleurs n’aura aucune influence sur la peine qui sera finalement prononcée. Je l’ai déjà dit et je le redis, je peux entendre l’émotion. Mais ce que chacun doit bien comprendre, c’est que justice sera rendue dans les mois qui viennent par la juridiction compétente. C’est bien important de s’en rendre compte".

Le 20 mars 2022, lors du Carnaval de Strépy, 6 personnes ont perdu la vie. Une trentaine d'autres, qui participaient aussi au ramassage des gilles, ont été blessées.