Strépy-Braquegnies : près de 300 personnes participent à une marche de contestation

Pour le procureur du Roi de Mons, Vincent Macq, l’émotion qu’a suscité la mise sous bracelet électronique est compréhensible. Mais il veut insister sur le caractère provisoire de la mesure. "Non seulement, ça ne veut pas dire que Paolo Falzone ne retournera jamais en prison, mais ça veut dire que de toute façon, à l’issue de cette procédure, justice sera rendue. Dans l’état actuel des choses, une qualification de meurtre est notamment retenue : c’est-à-dire qu’il est susceptible d’être jugé devant la cour d’assises. Je pense qu’il faut que tout le monde entende bien qu’on est dans une procédure préalable à la procédure principale qui est le jugement. Le jugement, il aura lieu, je l’espère, dans quelques mois, pas beaucoup plus que ça, peut-être un an ou deux. Ça, on verra bien. Mais le jour où justice sera rendue, c’est le jour où la cour d’assises ou le tribunal correctionnel prononceront leur jugement. Et d’ici là, j’ai envie de dire, c’est l’incertitude, le fait qu’aujourd’hui M. Falzone ait quitté la prison pour aller ailleurs n’aura aucune influence sur la peine qui sera finalement prononcée. Je l’ai déjà dit et je le redis, je peux entendre l’émotion. Mais ce que chacun doit bien comprendre, c’est que justice sera rendue dans les mois qui viennent par la juridiction compétente. C’est bien important de s’en rendre compte".

Le 20 mars 2022, lors du Carnaval de Strépy, 6 personnes ont perdu la vie. Une trentaine d'autres, qui participaient aussi au ramassage des gilles, ont été blessées.