Strépy-Bracquegnies : le conducteur reste en prison et inculpé de meurtre pour une des victimes

La chambre du conseil de Mons a confirmé vendredi le mandat d'arrêt de Paolo Falzone, le conducteur de la voiture qui a foncé dans le groupe carnavalesque à Strépy-Bracquegnies. L'homme, qui reste donc détenu, reste également inculpé pour meurtre d'une des victimes et d'homicide involontaire pour cinq autres victimes.Le drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies remonte au 20 mars 2022 : une voiture avait percuté au petit matin le cortège du carnaval de Strépy, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres.