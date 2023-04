La Chambre du conseil de Tournai a pris la décision de placer Paolo Falzone sous bracelet électronique. Mais le parquet a décidé de faire appel de cette décision. La Chambre des mises en accusation a désormais 15 jours pour rendre sa décision. Paolo Falzone reste en prison jusqu’à cette décision de la Chambre des mises en accusation.

Avant l’appel du parquet, l’avocat de Paolo Falzone a réagi à cette décision de placer son client sous bracelet électronique : "La Chambre du conseil a considéré qu’après la reconstitution, qui était véritablement un événement très important dans le cadre de cette enquête ; qu’après cette reconstitution, certains risques et notamment un risque de collusion (c’est-à-dire de contacts éventuels avec d’autres personnes) étaient réduits à néant. Et ça me semble tout à fait logique aujourd’hui, après cette reconstitution, de pouvoir se dire qu’il n’y a pas de risque de recommencer des faits de même nature, ce qu’on appelle le risque de récidive, à partir du moment où on serait confiné chez soi sans aucune possibilité de sortir et, par voie de conséquence, de pouvoir prendre un véhicule".

Le 20 mars 2022, rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies, une BMW noire fonce sur un groupe de gilles au carnaval de Strépy-Bracquegnies. Le bilan est très lourd : 6 morts et 30 victimes. Deux hommes étaient arrêtés dont Paolo Falzone, le conducteur de la voiture. Il serait un adepte de vitesse. En 2017, il s’était également vu retirer son permis de conduire et avait dû repasser une série d’examens classiques afin de le récupérer.

Un attrait pour la vitesse qui se confirme lorsqu’on analyse ses publications sur les réseaux sociaux. L’homme, se filme régulièrement roulant à des vitesses excessives avant de poster ses vidéos sur les réseaux.