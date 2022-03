Strépy-Bracquegnies (DIRECT) : services de secours et personnalités politiques ont observé une minute de silence

Ce dimanche matin vers 5h, le conducteur d'une voiture a foncé dans la foule qui s'était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles, lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies (La Louvière, Hainaut).

Le roi Philippe, la princesse Elisabeth et Alexander De Croo sont sur place pour se recueillir avec les familles des victimes et saluer l'effort des services de secours. Ils sont accompagnés de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et du ministre-président wallon Elio Di Rupo.

L'essentiel de l'information :