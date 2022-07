Strépy-Bracquegnies : bientôt une stèle à la mémoire des victimes du drame du 20 mars dernier

Le Bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), a annoncé ce lundi dans un communiqué qu'une stèle serait bientôt installée au croisement de la rue des Canadiens et de la rue Saint-Julien à Strépy-Bracquegnies, afin d'en faire un lieu de mémoire du drame qui s'est joué lors du carnaval du printemps 2022.

Le 20 mars vers 5 heures du matin, une voiture avait percuté le cortège carnavalesque à cette intersection, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. Le conducteur, Paolo F., est actuellement en prison. Il est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort dans le cadre d'un accident de la route.

Les instances louviéroises ont organisé le 30 juin dernier une rencontre à Strépy-Bracquegnies à laquelle étaient conviées les victimes du drame, leurs proches ainsi que l'ensemble des services qui sont intervenus. La rencontre, qui a rassemblé quelque 200 personnes, avait pour objectifs de permettre à celles et ceux qui le souhaitaient de remercier ainsi que de reprendre contact avec des personnes qui les ont secourues et aidées.