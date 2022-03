Strépy-Bracquegnies : 6 morts et 27 blessés, deux personnes interpellées, ce qu'on a appris lors de la conférence de presse

Au nom du parquet, le substitut Damien Verheyen a indiqué qu'un juge d'instruction avait été désigné et que deux personnes avaient été interpellées, respectivement nées en 1988 et en 1990. Ces personnes, inconnues de la justice, seront interrogées plus tard. Une enquête est ouverte pour "meurtre", une reconstitution devrait être organisée. Selon le parquet, à ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée.