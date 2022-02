Streetwear, gaming, football : le luxe, cet adolescent qui s'ignore

Comme si tout cela ne suffisait pas, voilà le monde du luxe qui ne lâche plus les manettes du gaming. Le phénomène est lui aussi récent et s'est amplifié avec la pandémie et la plongée des plus jeunes générations - mais pas que - dans le monde virtuel.

Résultat, on retrouve Louis Vuitton dans "League of Legends", Longchamp et Gucci dans "Pokémon GO" mais aussi Valentino dans "Animal Crossing : New Horizons".

Burberry et Balenciaga ont lancé leur propre jeu : "B Bounce" pour le premier, "Afterworld : The Age of Tomorrow" pour le second.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, si certains directeurs artistiques ont bien la fibre du gaming, à l'instar de Demna Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga, il s'agit ici de s'immerger dans un univers que les Z et les milléniaux connaissent mieux que personne pour y faire la promotion de leurs nouvelles collections et là encore, toucher une cible difficile à séduire.

Cela a amené la mode, et plus largement le luxe, à embrasser une toute nouvelle passion : le metaverse. Un truc d'adolescents ? On ne le sait pas encore. Ces nouveaux mondes n'en sont qu'à leurs prémices mais il se pourrait bien qu'ils nous permettent eux aussi de retomber en enfance.