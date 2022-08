Street Fighter fête ses 35 ans et dévoile un site dédié à la saga

Une partie "histoire" est également disponible, dans celle-ci vous pourrez parcourir l’histoire de Street Fighter sous forme d’une ligne du temps. Elle retrace les débuts de la série depuis ses débuts et comporte même des vidéos consacrées aux principaux opus. De plus, si vous souhaitez rejouer à un vieux Street Fighter, Capcom a même indiqué où trouver les épisodes les plus anciens qui multiplient souvent les remasters et sont donc difficiles à trouver.