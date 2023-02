Street Fighter : Deux millions de dollars pour la prochaine Capcom Cup !

Cette cagnotte est la plus grosse récompense sur un tournoi de Versus Fighting, à titre de comparaison la phase finale du Tekken World Tour n’avait "que" 100.000 dollars de cashprize à distribuer aux vainqueurs. C’est plus de six fois la cagnotte de la Capcom Cup 2022 !

C’est également une des plus grosses cagnottes à remporter individuellement, puisque le Versus Fighting est l’un des rares Esport qui ne se joue pas en équipe.

Si Street Fighter et l'Esport t'intéressent, nous avons accompagné Takamura à l'EVO 2019 de Las Vegas pour le tournage d'un Mindset :