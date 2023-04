Street-art : une expo sur les coulisses des fresques

Un travail d’orfèvre

Avec cette exposition " De la lumière dans les pochoirs ", Samuel Idmetal a l’occasion de présenter ses pochoirs, les matrices en quelque sorte de ses fresques. On découvre alors le travail de précision qu’elles nécessitent. " J’aime beaucoup la précision qu’offrent les pochoirs. Le fait de découper ces pochoirs, c’est ce qui me permet de me rapprocher du dessin, le trait au stylet, ce moment de la découpe où tu peux soit respecter les formes existantes soit partir dans des formes totalement imaginées. C’est ça qui me plaît aussi, toute la création en amont de la fresque. "

Au-delà de la technique cette exposition raconte aussi les rencontres engendrées par toutes ces fresques, rencontres avec les photographes mais aussi avec les modèles choisis. " Cette rencontre avec Momo notamment, raconte l’artiste. Je le voyais tous les jours à Saint-Gilles sur le chemin de l’école quand je conduisais mes enfants, une connivence est née au fil du temps. Avec Spear, un artiste que j’adore, on a décidé de travailler sur son portrait. C’est Spear qui a pris la photo au Carré de Moscou. La photo est incroyable, on a fait la toile. Ensuite, quand on voit cette toile avec Momo juste à côté, il y a vraiment un truc qui se passe, c’est incroyable ! C’est ce genre de sentiment que j’essaie de transmettre dans l’expo. "

L’expo "De la lumière dans les pochoirs" à l’espace CBO (c’est bon d’être ouvert) chaussée de Jette.

Jusqu’au 8 juillet