Streat fest : voici le programme du tout premier festival de street food à Bruxelles

Du 12 au 15 mai à Tour & Taxis aura lieu le tout premier festival de street food à Bruxelles, venez découvrir ce que la street food peut vous proposer de mieux.

Maintenant que l’on peut à nouveau vivre ensemble sans masque et sans trop de crainte, nous allons pouvoir profiter de la vie extérieure et de tous les évènements que notre belle capitale nous propose. Et pour fêter la convivialité, quoi de mieux que manger ? C’est ce que vous propose justement le Streat fest, le premier festival de street food à Bruxelles.

Au menu de ces 4 jours ? Plus de 50 chef.fe.s et restaurants qui proposeront leur vision de la street food. Aux fourneaux, on aura le plaisir de retrouver entre autres :

des adresses dont la renommée n’est plus à faire comme El Cuchillo, Humphrey, Sanzaru, le Gramm de Kenzo Nakata, Hors-Champs de Stefan Jacobs, Chermanne de Stephane Chermanne, etc.,

des chef.fe.s aguerri.e.s à la street food, notamment " Monella " de Ugo et Franscesco, Mo Mo, Smash, Ganesh, Bia Mara, Kong, Kitsuné, Gaufres and Waffles (d’après des recettes de Yves Mattagne**), etc.,

des adresses alléchantes telles que La Charcuterie, Le Comptoir du Samson, Les Nourritures Terrestres, Savage, Le Bain Des Dames, Kitchen 151, Cokoa, etc.,

des jeunes personnalités rassembleuses, dont Logan, candidat belge de l’émission Top Chef 2022.

Le Streat Fest proposera également une autre manière d’expérimenter la nourriture :

des cours : de cuisine version classique, de pâtisseries, de propositions d’alternatives végétariennes ou encore d’œnologie ou de mixologie,

des workshops sur des thèmes aussi variés que l’accord fromage / bière ou thé, la cuisine écoresponsable, la cuisine argentine, la découverte du café,

des tutos sur la manière de prendre un plat en photo pour Instagram, etc.

Ces activités permettront aux curieux·ses de nourrir leur esprit en plus de leur corps, en s’inscrivant gratuitement le jour même sur le site du festival.

Tout cela se passera en musique avec des artistes de rue, circassiens et grapheurs qui animeront chaque espace, on aura le plaisir d’y écouter Le Thé Méthane, au set ensoleillé et dansant, le duo rock bruxellois Suicide Sue, Funky Bompa, un mixte de funk, soul et jazz, Estelle Baldé, le duo pop lo-fi Twin Toes, Pacemark, Laura Crowe & Him et Maleck, entre autres.



Enfin, il y aura également un marché de producteur.rice.s et d’artisan.e.s. Une manière de découvrir le savoir-faire " made in Belgium " des créateurs et producteurs dans la même démarche durable et raisonnée que le festival.

Plus d’infos :