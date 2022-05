Streat Fest : le festival de toutes les saveurs

Pour le week-end, "Alors On Sort ?" vous propose un moment d’évasion pour vos papilles gustatives en vous conviant au tout nouveau Streat Fest…

Streat Fest, c’est le mot "street" (la rue) qui se confond avec "eat" (manger en anglais) du 12 au 15 mai prochain sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Le festival vous propose de déguster non seulement les mets de 50 chefs de haut vol, mais aussi des concerts et des animations à haute teneur joyeuse. De la pizza fritta à la gastronomie du terroir, en passant par de fines saveurs japonaises ou les enseignes les plus branchées du moment, Streat Fest s’annonce explosif.

Comptez encore sur un tas de DJ sets, les concerts de Jali, Twin Toes ou Manzo, des démos skate et deux roues, une fresque géante à laquelle on peut tous mettre la main, et puis un marché horriblement gourmand…