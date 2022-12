Streaming caritatif : le DevEvent, c’est ce week-end !

Un nouvel événement de streaming caritatif apparait sur les ondes : le DevEvent !

Comme vous l’aurez deviné dans son titre, une quinzaine de streameurs et streameuses lanceront la première édition du DevEvent, un événement caritatif spécialisé dans le développement. La communauté des développeurs et développeuses est assez cachée sur Twitch, les jeux vidéo ou le just chatting étant les catégories les plus regardées et mises en avant.



Dès ce soir 22 heures jusqu’à dimanche 18 heures, la toute première édition du DevEvent prendra donc place sur Twitch ! Du code en veux-tu en voilà, des débats sur le meilleur langage de code, tout ça pour une durée de 48 heures. Sur les 15 streameurs, d’ailleurs, 4 développeuses seront de la partie, ce qui est une belle petite représentation pour un milieu encore très masculin.