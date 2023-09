Stray, le jeu vidéo, bientôt adapté en film d’animation

Sorti il y a un an sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Stray a complètement captivé le public de la sphère du gaming. On suit l’aventure d’une mascotte (et protagoniste), un petit chat roux, dans un monde dénué d’êtres humains.

Le félin, après avoir subi une chute dans des égouts, débarque dans une ville habitée par des robots et où des sortes de bactéries peuvent s’en prendre à lui. Le but de petit chat ? Remonter à la surface afin de continuer sa vie de chat avec ses congénères.