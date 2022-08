Stratégie de recrutement claire à Nice : des vieux briscards pour encadrer les jeunes pousses

À 31 ans, le capitaine de la sélection galloise, passé notamment par Arsenal, a signé à Nice pour un an, avec une option pour une année supplémentaire. Il débarque libre en provenance de la Juventus, qui l’avait prêté aux Glasgow Rangers les six derniers mois. Avec les finalistes de l’Europa League, Aaron Ramsey n’aura fait que 13 petites apparitions. À Nice, il tentera d’offrir un second souffle à une carrière riche en rebondissements.

Sur le front de l’attaque du Gym, aucune recrue n’a été officialisée. Dans le 4-3-3 que semble privilégier Lucien Favre en présaison, les places seront chères. Amine Gouiri (22 ans), Kasper Dolberg (24 ans), Calvin Stengs (23 ans) et Bilal Brahimi (22 ans) épauleront Andy Delort, seul élément offensif à dépasser les… 24 ans !