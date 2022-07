"Stranger Things" (ré) installe Metallica dans le TOP 50 et rapporte à Kate Bush 2.3 millions de $

C’est un véritable phénomène depuis sa diffusion : la série Stranger Things, dont la quatrième saison est disponible, a de beaux effets collatéraux dans le domaine musical, notamment pour Metallica et Kate Bush.

Le titre " Master of Puppets " vient de s’installer à la 26e place du Top 50 Global chart, alors qu’il sortait initialement le 24 février 1986 atteignant alors la 29e place du chart album du Billboard, avec tout de même 6 millions d’exemplaires vendus aux USA depuis. C’est le dernier album avec le regretté bassiste Cliff Burton.

Pourquoi ce bond soudain dans les classements ? Grâce à une scène en passe de devenir culte dans laquelle le personnage d’Eddie Munson, fan de heavy metal, interprète ce qu’il appelle " le concert le plus metal " (avec notamment ce morceau "Master Of Puppets", sur sa guitare Warlock) alors qu’il tente d’aider ses amis dans le monde parallèle "Upside Down".

Tye Trujillo, le fils de 17 ans de Robert Trujillo (lui-même bassiste de Metallica), a d’ailleurs contribué aux guitares sur la version du titre "Master Of Puppets" qui apparaît dans la saison 4 de la série "Stranger Things".