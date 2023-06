Stranger Things : les scénaristes en grève se moquent d'un message de Netflix France

Pour rappel, les scénaristes sont en grève depuis début mai. Le syndicat des scénaristes (Writer's Guild of America) réclame une hausse des salaires, et une régulation de l'utilisation de l'IA pour créer des scénarios. L'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (Alliance of motion picture and television producers), qui représente les grands studios, a refusé de répondre à leurs demandes, or les scénaristes comptent s'arrêter uniquement lorsqu'ils auront ce qu'ils veulent. On peut s'attendre à ce que la sortie de nos séries et films préférés soient encore retardés.