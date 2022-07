Stranger Things : Et si Eddie Munson n’avait pas répété sa reprise de Master Of Puppets ?

Le Youtuber Kayjay a imaginé une version bien différente de celle que nous avons pu découvrir dans le dernier épisode de Stranger Things.

Contexte : dans cette scène clé de la saison 4, Eddie Munson a vraiment assuré lorsqu’il a joué Master Of Puppets, au point d’enflammer la toile, de classer le morceau à la 26e place du Top 50 Global Chart et de faire réagir Metallica :



" Nous étions impatients de voir le résultat final et il nous a tous sidérés ! C’est tellement bien fait que certains fans ont pu deviner le titre juste en voyant quelques secondes les mains de Joseph Quinn dans le trailer, c’est tellement cool !"



Kayjay a surfé sur le buzz en sortant une tout autre version : imaginez Eddie, hésitant, peut-être paralysé par la peur face à Vecna, tentant tant bien que mal de jouer ce classique du rock. Ajoutez ensuite un clin d’œil à Tornado of Souls de Megadeth… vous obtiendrez ce son particulièrement pesant rendant la scène beaucoup moins fantastique.

On vous laisse découvrir cette version si particulière :