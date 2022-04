"Stranger Things" dévoile enfin sa bande-annonce démentielle pour la saison 4

Tenez-vous prêt(e) s car la bande-annonce de la saison 4 de Stranger Thing envoie du lourd ! Après avoir partagé les affiches promotionnelles et une triste nouvelle, la série vient de dévoiler sa bande-annonce.

Il aura fallu presque trois années d’attente pour que la série des frères Duffer fasse son grand retour. La sortie se fera en deux temps : les premiers épisodes seront diffusés le 27 mai prochain et les seconds le 1er juillet 2022, avant une cinquième saison qui clôtura définitivement la série.

Dans cette 4e saison, qui promet d’être plus sensationnelle, on retrouve de nouveau Eleven, Mike, Max, Dustin, Will et Lucas, ainsi que Nancy, Jonathan, Steve et Robin. "Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n’arrange rien. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l’envers", un synopsis qui nous donne l’eau à la bouche.