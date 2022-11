Stranger Things : des rumeurs sur le retour d'Eddie Munson grâce à des paroles de Metallica

Stranger Things a révélé le titre du premier épisode de la saison 5, et les fans y voient un lien avec un texte de Metallica qui pourrait signifier la possible survie d'Eddie Munson.

Ce 7 novembre, l'équipe derrière la série de science-fiction/horreur à succès, Stranger Things, a donc révélé le titre du premier épisode de la cinquième - et dernière - saison.

En plus d'une image du script de celle-ci, ils ont annoncé que l'épisode s'appellerait The Crawl, et immédiatement, les fans ont élaboré des théories sur ce que cela pourrait signifier.

Certains fans en particulier ont déduit que le titre pourrait suggérer la survie du personnage Eddie Munson, le métalleux très apprécié de la série (joué par l'acteur Joseph Quinn), qui semblait avoir perdu la vie dans la saison précédente, après avoir été attaqué par un essaim de monstres volants dans la dimension alternative connue sous le nom d'Upside Down.

Ces fans font le lien entre le titre et le tatouage visible sur le bras d'Eddie, qui montrait une créature rampant sans jambes tout en étant contrôlée via les fils d'une marionnette tenus par une sorte de maître dominant. Le tatouage était bien sûr un hommage du personnage à " Master Of Puppets " de Metallica, une chanson qu'il a interprétée lors de ses derniers instants dans le monde habité par les monstres susmentionnés, et qui contient également les paroles faisant référence au mouvement : "Come crawling faster, obey your master, Master of puppets, I'm pulling your strings".

Ceci pourrait donc signifier qu'Eddie n'est en fait pas mort dans la série précédente et qu'il va "ramper" hors de l'Upside Down pour se mettre en sécurité. Ou peut-être même que le personnage va devenir le serviteur du méchant de la série, Vecna. "Vecna va être le maître de quelqu'un, mais qui ?" écrit un fan. " Cela ne peut être une coïncidence ", écrit un autre.