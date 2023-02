Stranger things : des acteurs trop payés ?

Avec son groupe de copains, une histoire fantastique, des monstres et des musiques aux synthétiseurs des années 80 – 90, Stranger Things a tout pour plaire et fait partie des séries les plus regardées de l'histoire de la télévision.

Un buzz énorme au point que le salaire des acteurs de la série augmente de saison en saison. Pour la saison 5, ils gagnent entre 6 et 9,5 millions de dollars.

Une saison 5 dont le tournage devrait démarrer en mai 2023 mais qui ne sortira que fin 2023, voire 2024.

En attendant, on a demandé aux élèves de l’école Pierre Van Hoegaerden à Ohain ce qu’ils pensaient des salaires énormes des acteurs de Stranger things.