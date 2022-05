Stranger Things : bientôt un concert dans le Monde à l’envers

Après les concerts dans Fortnite ou Pokémon, un concert dans le Monde à l’envers de Stanger Things !

#TBT #80’S. Cela devait être le plus grand show qu’ait connu Hawkins (Indiana) mais la légende raconte que le bus de tournée se dirigeant vers le Doritos Music Fest’86 a connu une fin tragique et tous les musiciens qui étaient à bord ont atterri dans une autre dimension ; le Monde à l’envers (The Upside Down). C’est pourquoi le 23 juin, des vedettes des 80’s comme The Go-Go’s, Soft Cell et Corey Hart ainsi que Charli XCX comme invitée spéciale se représenteront dans le monde parallèle le plus flippant pour le lancement de la saison 4 (volume 2) de Stranger Things. "C’était très spécial et j’avais l’impression d’y être… Il y avait des choses qui tombaient du ciel et des branches et des sous-bois partout." a partagé Charli XCX à Billboard.