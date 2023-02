"Stranger Things", "Batman", "Harry Potter" : quand les séries et les films se déclinent à travers des expériences immersives

Netflix n'est pas le seul à se lancer sur le marché des jeux immersifs inspirés des séries populaires. Après le succès du film The Batman porté à l'écran par Robert Pattinson, Warner Bros. et DC ont dévoilé "Batman Escape". Décrit comme "le plus grand escape game immersif de France", plus de 3.000 m² seront consacrés à recréer l'ambiance de Gotham City à Boom Boom Villette Paris, dans le XIXe arrondissement de la capitale. Là encore, un véritable petit monde sera créé de toutes pièces, offrant la possibilité de relever les défis de trois escape games. Le premier : "The Joker: Jokes on you" proposera aux visiteurs d'entrer dans la peau de journalistes pour dénicher un scoop sur le fameux Joker, dans un décor de fête foraine, tout en suivant les règles du prince du crime. Le deuxième : "The Riddler: Your final test" obligera les gamers à affronter le terrible Riddler et ses énigmes pour tenter de rejoindre les rangs de la police de Gotham City. Enfin, le troisième : "The Batcave: Secret Missions" donnera la chance de pénétrer dans la grotte du justicier de la nuit, sous réserve de rester discret. Une mission qui permettra soit d'incarner un allié, soit un ennemi de l'homme chauve-souris.

Des jeux de rôle élaborés qui coûteront tout de même chacun 35 euros, pour une durée de 70 minutes, mais accessibles dès l'âge de 7 ans.

Pour séduire encore plus de clients, le "Batman Escape" glissera cinq tickets d'or parmi les 500 premiers tickets vendus. A la clé : un accès VIP à la soirée d'ouverture, prévue au printemps 2023, dont la date exacte n'a pas encore été dévoilée, des cadeaux exclusifs et une première mission à réussir. De quoi susciter l'intérêt des plus réticents.

Les 500 premiers tickets permettront quant à eux d'avoir un accès anticipé au calendrier de réservation pour le jeu de son choix. Les équipes pourront se composer de 2 à 6 joueurs.

En plus des jeux, les fans de Batman pourront parcourir les 300m² réservés à la restauration, et à la fête dans un décor tout droit sorti des films de la franchise, sans pour autant devoir réserver une session dans un des trois escape games. Un moyen d'attirer des clients moins enclins à se lancer dans ce type de défis.