"Stranger Things", "Avengers", "Harry Potter"… La folie des fanfictions vidéo explose sur TikTok

Les fans de "Stranger Things", de Marvel ou encore de "Harry Potter" ont de l’imagination à revendre. Sur TikTok, ces accros de pop-culture n’hésitent pas à se mettre en scène dans leurs séries et films préférés, en utilisant des extraits vidéo. Une mode en vogue qui cartonne encore sur le réseau social chinois. Décryptage.

Les hashtags ne manquent pas. Les mots-clés "storieswithyn" ou encore "ynpovstories" et même plus spécifiquement "povmarvelstories" cumulent respectivement 6,3 millions de vues, 12,3 millions de vues et 7,1 millions de vues sur TikTok. "YN" signifiant "Your Name" et "pov", un acronyme pour "point of view", permettant ainsi aux utilisateurs de partager leur vision et de s’imaginer dans les histoires.