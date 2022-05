Stranger Things adapté en un jeu de société familial inspiré des "Loups-Garous de Thiercelieux"

C’est l’une des sorties jeux de société qui promet des parties stressantes entre ados et adultes. Stranger Things, du nom de la célèbre série de science-fiction, développe le bluff et l’argumentation chez les joueurs. Démonstration avec Delphine Simon dans Le 6-8.

Ambiance rétro gaming des années 80 et sueurs froides. Stranger Things, depuis sa sortie en 2016, est l’une des séries les plus suivies au monde. L’histoire est digne d’un Stephen King : Will Byers, un jeune de 12 ans disparaît en pleine nuit à Hawkins, dans l’Indiana. Ses copains se mettent à sa recherche en parallèle du shérif et de la maman. Ils font alors la connaissance d’une jeune fille aux pouvoirs surnaturels et d’un monde parallèle.

Si certains intrépides souhaitent revivre les aventures de Mike, Will, Dustin, Lucas et Onze, ils pourront désormais le faire dans ce tout nouveau jeu de société intitulé Stranger Things : Attack of the Mind Flayer.