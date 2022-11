Un extrait de cet opéra que l’on appel Les Danses Polovtsiennes. Les Polovtses étant un peuple nomade que le Prince Igor s’apprête à envahir au début de l’opéra. La mélodie de ces danses va traverser le temps. Puisqu’au début des années 50 (à peu près 60 ans après la création de l’opéra), c’est une comédie musicale qui reprend la mélodie de Borodine.

Cette comédie musicale s’intitule " Kismet " (elle a des airs de contes de Mille et une nuits) et elle doit être créée à Broadway en 1953. Le seul problème, c’est qu’à cette époque, il y a une grève des journaux à New-York et il est difficile de promouvoir le spectacle. C’est alors que les producteurs de " Kismet " ont une idée : faire enregistrer une des chansons de la comédie musicale par un jeune chanteur qui vient de se lancer : Tony Bennett. Et cette chanson, c’est " Stranger in Paradise ". On la doit au parolier Robert Wright et au compositeur George Forrest. Et ce dernier ne s’en est jamais caché : pour sa mélodie, il s’inspire des Danses polovtsiennes d’Alexandre Borodine.

C’est donc ainsi qu’en octobre 1953, Tony Bennett enregistre "Stranger in Paradise" en single. Un single qui sortira le 2 novembre, qui va permettre à "Kismet" de faire salle comble mais, surtout, qui va donner à Tony Bennett une grande visibilité, bien au-delà de l’Atlantique.