Strange Paradise : les espèces hybrides de Maen Florain pour le monde d’après

L’Iselp nous donne une nouvelle preuve - flamboyante - de la place grandissante de la céramique dans l’art actuel avec les sculptures de grands formats de Maen Florin: une vaste installation de formes et d’êtres hybrides; recomposition d’éléments humains, animaux et végétaux. Dans le Strange Paradise de Mean Florain, L’Homme octopus voisine le Corail chou-fleur et le Spermatopsida. Mean Florain sculpte depuis le milieu des années 80. Strange Paradise déploie le parcours de l'artiste à partir de la série de poupées en caoutchouc et polyester initiée en 2007, puis le virement vers la céramique dès 2015 jusqu’à aujourd’hui.