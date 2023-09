"Strange" de Geneviève Damas : "Il y a une vraie souffrance à ne pas être reconnu pour ce que l’on est"

Raphaël a perdu sa mère il y a bien longtemps, et n’a pas vu son père depuis plusieurs mois. Le Covid n’est pas le seul responsable de cet éloignement. Raphaël est en train de devenir Nora, et il décide de se confier à son papa par le biais d’une lettre. Un courrier, comme une confession, qui va dire le besoin d’être autre chose, autrement, et de devenir soi-même. Après les humiliations au collège, et les envies qu'il faut cacher, Nora a trouvé sa voie dans sa passion pour le chant.

La question de l'identité m'a toujours interrogée

"J'ai donné des ateliers dans une école où un jeune garçon transgenre avait écrit un texte magnifique. En en parlant au directeur, il m'a signalé que le jeune homme dont je lui parlais était une fille. La déflagration a été terrible pour nous, et pour cette jeune fille, c'était la première fois, dans cet atelier, qu'elle se présentait comme un garçon. C'est tout un voyage qu'il faut faire, et j'avais envie de mettre le lecteur dans cet état. Le centre de nos vies s'éloigne, mais la découverte d'un autre monde est une richesse."

Rencontre avec Geneviève Damas...

"Strange" de Geneviève Damas chez Grasset, collection Le courage - Un chemin audacieux et compliqué, mais doux dans chaque phrase et chaque étape de la vie