Straight brows : pourquoi les sourcils de Bella Hadid enflamment les réseaux sociaux ?

Après les sourcils fins et décolorés, c’est au tour des sourcils droits de recueillir tous les suffrages sur le réseau social chinois, avec des millions de vues à leur actif.

Aujourd’hui, les plus jeunes générations semblent changer de sourcils comme de chemises, en seulement quelques mois, on est passé des sourcils épais et fournis, la tendance de l’année paraît-il, aux sourcils ultra-fins inspirés des années 2000, autre tendance de l’année, en passant par les sourcils décolorés ou tatoués, énièmes tendances de l’année.

On pensait s’arrêter là, mais c’était sans compter sur la propension des tiktokeurs à succomber à l’ixième tendance du moment. Celle-ci porte un nom : 'straight brows', ou sourcils droits, et nous vient tout droit de la salle de bain de Bella Hadid.

Au cumul, cette nouvelle inspiration beauté a déjà généré près des 200 millions de vues sur TikTok, et donné naissance à une foule de tutoriels destinés à la décliner en différents styles. Bella Hadid, celle qui avait justement succombé aux sourcils fins l’année dernière affiche désormais des sourcils droits, et parfaitement dessinés… Cette ligne spécifique donnerait l’impression d’avoir un visage lifté.