Strade Bianche : une rafale de vent provoque une grosse chute, Alaphilippe vole dans le décor, Benoot abandonne

Le 6e secteur de routes blanches a fait pas mal de dégâts samedi à une centaine de kilomètres de l’arrivée des Strade Bianche. Alors que la retransmission télévisée débutait, une trentaine de coureurs ont chuté à cause du vent sur le secteur non asphalté de Lucignano d’Asso. Principales victimes de ce carambolage : le champion du monde Julian Alaphilippe, le vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar et le vainqueur des Strade 2018 Tiesj Benoot.

Bien placé dans ce secteur, le Français a quelque peu dévié de sa trajectoire en raison d’une forte rafale de vent. Le leader de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl est dans un premier temps parvenu à rester sur son vélo avant qu'un coureur de l'équipe Alpecin Fenix, déporté sur sa gauche par le vent, ne le percute de plein fouet. La chute était alors inévitable pour le Français et pour Tiesj Benoot, calé dans la roue des deux premiers coureurs. Le Belge a fini par abandonner tout comme Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Gianni Vermeersch et Matej Mohoric.

Tadej Pogacar a lui aussi été impliqué dans la chute. Il a fait son retour dans le peloton 25 kilomètres plus loin, quelques kilomètres après Alaphilippe.