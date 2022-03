Strade Bianche : un Tadej Pogacar injouable dégoûte ses adversaires avec un raid solitaire de 50 km

IN-TOU-CHA-BLE. Tadej Pogacar n’a fait qu’une bouchée de la concurrence sur les Strade Bianche samedi en arrivant en solitaire sur la Piazza del Campo de Sienne au bout d’un raid en solitaire de 50 km. Insolent de supériorité, il a dégoûté ses adversaires en plaçant une attaque dans le secteur non asphalté de Monte Sante Marie, le tronçon de route blanche le plus compliqué du jour avec ses 11,5 km. Le vétéran Alejandro Valverde, 41 ans, a pris la 2e place à 37 secondes devant le Danois Kasper Asgreen (+0:46).

Double vainqueur du Tour de France, le Slovène enfile une nouvelle perle à son palmarès dans une course d’un jour. Après Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie la saison dernière, le coureur de 23 ans s’inscrit au palmarès du "6e Monument", surnom donné à la jeune mais séduisante course disputée sur les collines toscanes.